Gasperini | «Il Milan ha avuto una dimensione superiore L’Atalanta è questa»

(Di lunedì 27 febbraio 2023)ha perso contro ila San Siro 2-0. La squadra dinon ha mai tirato in porta. Un disastro totale, una cosa mai successa. Nel post partita,ha parlato alla stampa ammettendo l’inferiorità delrispetto al. «Nonostante il grande impegno da parte di tutti, ilandava più di noi, hauna. Stasera ha dato tutto, ma».ha proseguito parlando dell’aspetto tecnico: «Soprattutto da quel punto di vista non abbiamo fatto quello che speravamo, in particolare in mezzo: potevamo ripartire meglio, poi siamo stati anche sfortunati prendendo gol al primo tiro e da lontano. ...

Squadra diinvoluta, mai realmente pericolosa. Lo scrivemmo giorni fa e lo ribadiamo: da quando Ibrahimovic è tornato a disposizione di mister Pioli, ilè uscito dal tunnel. Le altre ...Grande emozione per la celebrità! Che serata a San Siro ! Ilha vinto meritando contro l' Atalanta di Gian Piero. Un successo netto, e che ha visto i rossoneri giocare come non ...

Di seguito le ultime dai campi su Milan-Atalanta, raccolte dagli inviati di TMW: Milan-Atalanta - Domenica 26 febbraio, ore 20.45, stadio Meazza Arbitra.