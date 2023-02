Gasperini: “Il Milan è di una dimensione superiore alla nostra” (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Atalanta lascia punti anche a San Siro, incassando la terza sconfitta nelle ultime quattro dopo i ko contro Sassuolo e Lecce. Gian Piero Gasperini ha parlato nel post-gara. A Dazn, sulla partita: “Abbiamo dato tutto, i ragazzi ci hanno provato in tutti i modi. Dalla partita di questa sera è evidente che nonostante il grande impegno il Milan ne abbia più di noi, è di una dimensione superiore. Sul piano tecnico non abbiamo fatto quello che speravamo, soprattutto in mezzo. Poi siamo stati sfortunati a prendere gol al primo tiro in porta”. Sulla difesa, in conferenza stampa: “Dietro siamo stati molto bravi, a parte sul secondo gol, eravamo affaticati in chiusura. Toloi, Djimsiti e Scalvini hanno fatto bene”. Sul prossimo impegno: “Contro il Milan perdere ci sta. Ora pensiamo all’Udinese ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Atalanta lascia punti anche a San Siro, incassando la terza sconfitta nelle ultime quattro dopo i ko contro Sassuolo e Lecce. Gian Pieroha parlato nel post-gara. A Dazn, sulla partita: “Abbiamo dato tutto, i ragazzi ci hanno provato in tutti i modi. Dpartita di questa sera è evidente che nonostante il grande impegno ilne abbia più di noi, è di una. Sul piano tecnico non abbiamo fatto quello che speravamo, soprattutto in mezzo. Poi siamo stati sfortunati a prendere gol al primo tiro in porta”. Sulla difesa, in conferenza stampa: “Dietro siamo stati molto bravi, a parte sul secondo gol, eravamo affaticati in chiusura. Toloi, Djimsiti e Scalvini hanno fatto bene”. Sul prossimo impegno: “Contro ilperdere ci sta. Ora pensiamo all’Udinese ...

