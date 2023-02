Gas: ad Amsterdam scende sotto sotto soglia 50 euro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il prezzo del gas è in calo ad Amsterdam dove ridiscende sotto la soglia dei 50 euro. Il contratto Ttf segna un calo del 3,9% a 49 euro al megawattora. . 27 febbraio 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il prezzo del gas è in calo addove ridiladei 50. Il contratto Ttf segna un calo del 3,9% a 49al megawattora. . 27 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Gas: ad Amsterdam scende sotto sotto soglia 50 euro: Tft -3,9% a 49 euro al megawattora - fisco24_info : Gas: ad Amsterdam scende sotto sotto soglia 50 euro: Tft -3,9% a 49 euro al megawattora - thjuss : #EllySchlein vince le #PrimariePD e diventa il nuovo segretario del @pdnetwork e, intanto, il #TTF a Amsterdam rest… - debufred : C'è sempre un tema più in evidenza del prezzo del gas cui è legato quello dell'energia elettrica Prendere a riferim… - debufred : Ed ora il PD di #Schlein farà battaglia in UE per spezzare le reni agli speculatori del prezzo del gas di Amsterdam… -