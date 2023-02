Garcia Perez, con Schlein aria fresca per la politica italiana (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Elly Schlein porta aria fresca alla politica italiana e alla famiglia S&D. Suscita speranza ed entusiasmo, come abbiamo visto nella partecipazione straordinaria a queste primarie del Pd. Il suo ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Ellyportaallae alla famiglia S&D. Suscita speranza ed entusiasmo, come abbiamo visto nella partecipazione straordina queste primarie del Pd. Il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansaeuropa : 'Il suo impegno per il femminismo, l'ambiente e la giustizia sociale si connette molto fortemente con i giovani ele… - ilpiotr : RT @ansaeuropa: 'Il suo impegno per il femminismo, l'ambiente e la giustizia sociale si connette molto fortemente con i giovani elettori e… - nicogoncas : RT @ansaeuropa: 'Il suo impegno per il femminismo, l'ambiente e la giustizia sociale si connette molto fortemente con i giovani elettori e… - Ibangarciadb : RT @ansaeuropa: 'Il suo impegno per il femminismo, l'ambiente e la giustizia sociale si connette molto fortemente con i giovani elettori e… - IratxeGarper : RT @ansaeuropa: 'Il suo impegno per il femminismo, l'ambiente e la giustizia sociale si connette molto fortemente con i giovani elettori e… -