Garanzini | è bello veder giocare questo Napoli Ogni volta è uno sfizio dirsi | vabbuò | chi è stato il migliore?

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Gigiscrive dele dei suoi record su La Stampa. La squadra di Spalletti è a +18 sulle inseguitrici, nessuno mai ha avuto un tale vantaggio dopo 24 giornate. Sono ancora in palio 42 punti, alne bastano 25 per garantirsi lo scudetto, scrive e la cosa sorprende tutti perché, alla vigilia del campionato, “nemmeno per sbaglio figurava tra le candidate alle prime quattro”. A lasciar sbalorditi tutti non è soltanto l’incredibile striscia di risultati, sia in campionato che in Europa, ma la facilità con cui ilriesce ad ottenerli. “Da qui, anche da qui, lo sbalordimento collettivo non solo per questa impensabile striscia di risultati, in campionato e in Coppa. Ma per la disinvoltura con cui continua ad ottenerli. Per quella nonchalance con cui sa stringere i denti quando è il caso, come nel ...