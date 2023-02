“Galà di danza”, al Creberg omaggio a Rudolf Nureyev (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo. Sabato 11 marzo alle 21 al teatro Creberg andrà in scena “Galà di danza”, omaggio a Rudolf Nureyev, il più grande ballerino il cui talento rimane ancora oggi ineguagliato. Eccelso danzatore, le cui doti espressive e virtuosistiche hanno esaltato talento ed irrequieta genialità, unendosi ad una incredibile carisma ed una presenza scenica unica. Le sue coreografie, hanno saputo infondere nuova linfa ai classici del repertorio, rivitalizzandoli con un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. Nureyev ha saputo motivare alla passione per la danza e alla ricerca per la perfezione tecnica tante giovani promesse, che oggi, arricchite dal suo prezioso bagaglio artistico, gli rendono omaggio nel “Gala di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo. Sabato 11 marzo alle 21 al teatroandrà in scena “di”,, il più grande ballerino il cui talento rimane ancora oggi ineguagliato. Eccelsotore, le cui doti espressive e virtuosistiche hanno esaltato talento ed irrequieta genialità, unendosi ad una incredibile carisma ed una presenza scenica unica. Le sue coreografie, hanno saputo infondere nuova linfa ai classici del repertorio, rivitalizzandoli con un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione.ha saputo motivare alla passione per lae alla ricerca per la perfezione tecnica tante giovani promesse, che oggi, arricchite dal suo prezioso bagaglio artistico, gli rendononel “Gala di ...

