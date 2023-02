Furti in serie in un liceo del Casertano, dirigente chiede vigilanza (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Più che una denuncia è un grido d’allarme, anche perché di denunce ne sono state fatte, ma non hanno sortito effetto”. Ha la voce un po’ stanca ma sicuramente non rassegnata Rosa Lastoria, dirigente del liceo Scientifico Emilio Segrè di San Cipriano d’Aversa (Caserta), quando parla dei Furti e danneggiamenti avvenuti nella scuola tra il 15 e il 17 febbraio scorso, quando una banda di 6-7 uomini incappucciati si è introdotta due volte in tre notti nell’istituto scavando e rubando costosissimi cavi elettrici, aprendo la cassaforte della dirigente, impossessandosi di computer e altri beni usati dai ragazzi. Un “istituto di frontiera” in senso quasi letterale, perché ubicato fuori al paese in una zona isolata, quasi terra di nessuno; anche in passato il Segrè, proprio per la sua ubicazione, è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Più che una denuncia è un grido d’allarme, anche perché di denunce ne sono state fatte, ma non hanno sortito effetto”. Ha la voce un po’ stanca ma sicuramente non rassegnata Rosa Lastoria,delScientifico Emilio Segrè di San Cipriano d’Aversa (Caserta), quando parla deie danneggiamenti avvenuti nella scuola tra il 15 e il 17 febbraio scorso, quando una banda di 6-7 uomini incappucciati si è introdotta due volte in tre notti nell’istituto scavando e rubando costosissimi cavi elettrici, aprendo la cassaforte della, impossessandosi di computer e altri beni usati dai ragazzi. Un “istituto di frontiera” in senso quasi letterale, perché ubicato fuori al paese in una zona isolata, quasi terra di nessuno; anche in passato il Segrè, proprio per la sua ubicazione, è ...

