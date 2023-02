Fuorionda Spalletti su Totti e Icardi | Sabatini replica | “L’ho chiamato e mi sono scusato”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Lucianosi è ritrovato al centro di diverse discussioni, dopo ilpost-Champions, per aver commentato le continue domande su: “Non è normale che ancora mi parlino di come li abbia gestiti”. Sandronegli studi Mediaset ieri sera, ha raccontato della sua telefonata con l’allenatore. “Hoe gli ho detto che facevo solo un complimento a lui, ma Luciano mi ha risposto che io ero il responsabile di quello che comunemente viene detto su. Facciamo una lunga chiacchierata nella quale è emerso il suo racconto sentito sul caso. Io gli ho detto la verità, ovvero chetra i pochi che ha detto che quando Marotta ha lo ha mandato ...

... LucianoDopo la vittoria del Napoli sull'Eintracht Lucianofu immortalato in unvisibilmente arrabbiato per i commenti fatti nello studio Mediaset da Sandro Sabatini ...'Ancora con questa storia di Totti e Icardi, a uno di quelli gli telefono io e gli fo vedere'. Ildi Lucianodella settimana scorsa, dopo il successo in Champions con l'Eintracht, aveva fatto rumore. Il referente principale era Sabatini di Mediaset che dopo aver chiarito la ...

Si era scatenato un piccolo caso social dopo Eintracht-Napoli, con Luciano Spalletti visibilmente spazientito ai microfoni Mediaset nonostante la ...Il giornalista Sandro Sabatini ha raccontato la telefonata di Luciano Spalletti dopo il fuorionda post vittoria Champions del suo Napoli. Si è parlato di Totti, Icardi ma anche di Wanda Nara ...