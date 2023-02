Funerali Maurizio Costanzo streaming e diretta tv: dove vederli live (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oggi, lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 15 alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo in Roma si terranno i Funerali solenni di Maurizio Costanzo, il grande giornalista e conduttore morto venerdì all’età di 84 anni. Centinaia di persone gli hanno reso omaggio in questi giorni alla camera ardente allestita in Campidoglio. Moltissimi personaggi dello spettacolo e gente comune gli renderà un ultimo saluto oggi in occasione del funerale. Ma dove vedere i Funerali di Maurizio Costanzo in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni. In tv Sarà possibile seguire il funerale di Maurizio Costanzo in diretta tv oggi, 27 febbraio, alle ore 15 su Rai 1, all’interno della ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oggi, lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 15 alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo in Roma si terranno isolenni di, il grande giornalista e conduttore morto venerdì all’età di 84 anni. Centinaia di persone gli hanno reso omaggio in questi giorni alla camera ardente allestita in Campidoglio. Moltissimi personaggi dello spettacolo e gente comune gli renderà un ultimo saluto oggi in occasione del funerale. Mavedere idiintv e in? Ecco tutte le informazioni. In tv Sarà possibile seguire il funerale diintv oggi, 27 febbraio, alle ore 15 su Rai 1, all’interno della ...

