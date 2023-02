Funerali Maurizio Costanzo, quando si terranno e dove vederli (Di lunedì 27 febbraio 2023) I Funerali di Maurizio Costanzo si terranno nel pomeriggio di oggi lunedì 27 febbraio 2023 a Roma, per la precisione a partire dalle 15.00 presso la chiesa degli Artisti. Verranno seguiti dalle telecamere di Canale 5 e andranno in onda, in diretta, sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalla stessa ora fino alle 17.00 circa, quando riprenderà la normale programmazione con il talk show “Pomeriggio 5” condotto da Barbara D’Urso, che vedrà ospiti nel suo salotto molte personalità famose legate in qualche modo a Costanzo. Nel pomeriggio alle 15 si terranno i Funerali di Maurizio Costanzo Alle 18 di ieri pomeriggio, domenica 26 febbraio 2023, è stata chiusa la camera ardente di Maurizio ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Idisinel pomeriggio di oggi lunedì 27 febbraio 2023 a Roma, per la precisione a partire dalle 15.00 presso la chiesa degli Artisti. Verranno seguiti dalle telecamere di Canale 5 e andranno in onda, in diretta, sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalla stessa ora fino alle 17.00 circa,riprenderà la normale programmazione con il talk show “Pomeriggio 5” condotto da Barbara D’Urso, che vedrà ospiti nel suo salotto molte personalità famose legate in qualche modo a. Nel pomeriggio alle 15 sidiAlle 18 di ieri pomeriggio, domenica 26 febbraio 2023, è stata chiusa la camera ardente di...

altrogiornorai1 : Ciao Maurizio. Seguiremo i funerali di #MaurizioCostanzo trasmettendo in diretta la messa dalla Chiesa degli artist… - fanpage : Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di semp… - QuiMediaset_it : #Verissimo in collaborazione con #TG5 presenta "Ciao Maurizio": a partire dalle ore 14.00 Silvia Toffanin seguirà i…