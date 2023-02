Funerali Maurizio Costanzo, la figlia Camilla: “Ti immagino in Paradiso a fare talk show” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tanti applausi, e grida “bravo”, “grazie” hanno accolto l'arrivo del carro funebre con il feretro di Maurizio Costanzo a Piazza del Popolo, dove si sono tenuti i Funerali del giornalista alla Chiesa degli artisti. (LE FOTO) Poco dopo, completo e occhiali neri, è arrivata, passando dall'ingresso principale anche la vedova del giornalista, Maria de Filippi. Anche per lei tanti applausi dalla folla che ha seguito le esequie, iniziate un quarto d'ora prima del previsto dal maxischermo. "Si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto", ha detto don Walter Insero celebrando i Funerali. "Ti immaginiamo in Paradiso che organizzi un talk show", l'ha salutato la figlia Camilla.Tra i volti noti arrivati in chiesa, Paolo Sorrentino, Emanuele ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tanti applausi, e grida “bravo”, “grazie” hanno accolto l'arrivo del carro funebre con il feretro dia Piazza del Popolo, dove si sono tenuti idel giornalista alla Chiesa degli artisti. (LE FOTO) Poco dopo, completo e occhiali neri, è arrivata, passando dall'ingresso principale anche la vedova del giornalista, Maria de Filippi. Anche per lei tanti applausi dalla folla che ha seguito le esequie, iniziate un quarto d'ora prima del previsto dal maxischermo. "Si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto", ha detto don Walter Insero celebrando i. "Ti immaginiamo inche organizzi un", l'ha salutato la.Tra i volti noti arrivati in chiesa, Paolo Sorrentino, Emanuele ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di semp… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: 'A lui devo tutto. Quando non era facile per quelle come me andare in… - altrogiornorai1 : Ciao Maurizio. Seguiremo i funerali di #MaurizioCostanzo trasmettendo in diretta la messa dalla Chiesa degli artist… - caloriferoo : RT @trasilenzixalex: ale e luigi ai funerali di maurizio. dallo sguardo di ale leggo tanto dolore e tanta empatia che sta provando per ques… - AnnaF0602 : RT @trasilenzixalex: ale e luigi ai funerali di maurizio. dallo sguardo di ale leggo tanto dolore e tanta empatia che sta provando per ques… -