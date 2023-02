Funerali Maurizio Costanzo in diretta. Don Iserno: 'E' finito solo il primo atto' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Folla di gente, tantissimi per l'ultimo saluto. In chiesa Maria De Filippi e il figlio Gabriele accanto a Pier Silvio Berlusconi. Tanti i volti noti: Paolo Sorrentino, Gerry Scotti, Emanuele Filiberto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Folla di gente, tantissimi per l'ultimo saluto. In chiesa Maria De Filippi e il figlio Gabriele accanto a Pier Silvio Berlusconi. Tanti i volti noti: Paolo Sorrentino, Gerry Scotti, Emanuele Filiberto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di semp… - altrogiornorai1 : Ciao Maurizio. Seguiremo i funerali di #MaurizioCostanzo trasmettendo in diretta la messa dalla Chiesa degli artist… - QuiMediaset_it : #Verissimo in collaborazione con #TG5 presenta “Ciao Maurizio”: a partire dalle ore 14.00 Silvia Toffanin seguirà i… - EnzoSulWeb : RT @localteamtv: Giancarlo Giannini ai funerali di Maurizio Costanzo: uomo di 'gentile e generosa umanità' #mauriziocostanzo #funerale #gia… - EnzoSulWeb : RT @localteamtv: Funerali Maurizio Costanzo, Vittorio Sgarbi: 'Non vado a un funerale dal tempo della morte di mio padre. Maurizio è stato… -