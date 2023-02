Funerali Maurizio Costanzo diretta live: l’ultimo saluto al grande giornalista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oggi, alle ore 15 dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma si terranno i Funerali solenni di Maurizio Costanzo, il grande giornalista e conduttore morto venerdì all’età di 84 anni. Colleghi, personaggi dello spettacolo e tanta gente comune si radunerà per dare un ultimo saluto a un innovatore della televisione e della cultura italiana. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul funerale di Maurizio Costanzo. Ore 14.30 – Il feretro di Maurizio Costanzo arrivato alla Chiesa degli Artisti Dove vedere in tv e streaming Sarà possibile seguire il funerale di Maurizio Costanzo in diretta tv oggi, 27 febbraio, alle ore 15 su Rai 1, all’interno della ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oggi, alle ore 15 dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma si terranno isolenni di, ile conduttore morto venerdì all’età di 84 anni. Colleghi, personaggi dello spettacolo e tanta gente comune si radunerà per dare un ultimoa un innovatore della televisione e della cultura italiana. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul funerale di. Ore 14.30 – Il feretro diarrivato alla Chiesa degli Artisti Dove vedere in tv e streaming Sarà possibile seguire il funerale diintv oggi, 27 febbraio, alle ore 15 su Rai 1, all’interno della ...

