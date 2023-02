Funerali Maurizio Costanzo, centinaia di persone in piazza del Popolo per l’ultimo saluto – Il video (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono centinaia le persone che lunedì 27 febbraio stanno rendendo omaggio a Maurizio Costanzo, morto a Roma a 84 anni venerdì scorso. Già nel primo pomeriggio, in tantissimi si sono radunati a piazza del Popolo, nella zona transennata antistante la chiesa degli Artisti dove si sono celebrati i Funerali, davanti al maxischermo allestito per consentire di seguire le esequie. Tante le personalità del mondo dello spettacolo, amici e colleghi del presentatore, che sono entrate in chiesa per seguire la cerimonia. In prima fila, ovviamente, c’è Maria De Filippi con il figlio Gabriele, e al suo fianco Pier Silvio Berlusconi. Tra i presenti, tra gli altri, i figli di Costanzo e anche Gerry Scotti, Paolo Sorrentino, Giorgio Panariello, Aurelio De Laurentiis, ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sonoleche lunedì 27 febbraio stanno rendendo omaggio a, morto a Roma a 84 anni venerdì scorso. Già nel primo pomeriggio, in tantissimi si sono radunati adel, nella zona transennata antistante la chiesa degli Artisti dove si sono celebrati i, davanti al maxischermo allestito per consentire di seguire le esequie. Tante le personalità del mondo dello spettacolo, amici e colleghi del presentatore, che sono entrate in chiesa per seguire la cerimonia. In prima fila, ovviamente, c’è Maria De Filippi con il figlio Gabriele, e al suo fianco Pier Silvio Berlusconi. Tra i presenti, tra gli altri, i figli die anche Gerry Scotti, Paolo Sorrentino, Giorgio Panariello, Aurelio De Laurentiis, ...

