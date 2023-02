Funerali di Maurizio Costanzo: orario, dove vederli, Tv e streaming (Di lunedì 27 febbraio 2023) Personaggi tv. – Manca pochissimo all’estremo saluto: i Funerali di Maurizio Costanzo si terranno oggi, lunedì 27 febbraio 2023, presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, dove spesso si celebrano le esequie di volti noti dello spettacolo italiano. L’evento avrà inizio alle ore 15 e sarà possibile seguirla in diretta tv. Leggi anche l’articolo —> Selfie con Maria De Filippi, il commento choc fa venire i brividi A partire dalle 15 si terranno i Funerali di Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv e radiofonico, sceneggiatore e paroliere romano (suo il meraviglioso testo di “Se telefonando” cantato da Mina, con la musica di Ennio Morricone), che con la sua professionalità, passione e ironia ha rivoluzionato il modo di fare ... Leggi su tvzap (Di lunedì 27 febbraio 2023) Personaggi tv. – Manca pochissimo all’estremo saluto: idisi terranno oggi, lunedì 27 febbraio 2023, presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma,spesso si celebrano le esequie di volti noti dello spettacolo italiano. L’evento avrà inizio alle ore 15 e sarà possibile seguirla in diretta tv. Leggi anche l’articolo —> Selfie con Maria De Filippi, il commento choc fa venire i brividi A partire dalle 15 si terranno idi, giornalista, conduttore tv e radiofonico, sceneggiatore e paroliere romano (suo il meraviglioso testo di “Se telefonando” cantato da Mina, con la musica di Ennio Morricone), che con la sua professionalità, passione e ironia ha rivoluzionato il modo di fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... altrogiornorai1 : Ciao Maurizio. Seguiremo i funerali di #MaurizioCostanzo trasmettendo in diretta la messa dalla Chiesa degli artist… - fanpage : Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di semp… - QuiMediaset_it : #Verissimo in collaborazione con #TG5 presenta “Ciao Maurizio”: a partire dalle ore 14.00 Silvia Toffanin seguirà i… - Gazzettino : Maurizio Costanzo funerali diretta : già centinaia di persone a piazza del Popolo - givdsuk : @vedocose__ Penso non ci sia day time ci sono i funerali di Maurizio -