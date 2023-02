Funerali di Maurizio Costanzo, l’uscita del feretro dalla chiesa sulle note della sigla del suo talk. E Maria De Filippi si commuove – Video (Di lunedì 27 febbraio 2023) La sigla del Maurizio Costanzo Show ha accompagnato l’uscita del feretro del giornalista scomparso il 24 Febbraio dalla chiesa degli Artisti a Roma dove sono stati tenuti i Funerali. Maria De Filippi, fuori dalla chiesa, è apparsa visibilmente commossa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) LadelShow ha accompagnatodeldel giornalista scomparso il 24 Febbraiodegli Artisti a Roma dove sono stati tenuti iDe, fuori, è apparsa visibilmente commossa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di semp… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: 'A lui devo tutto. Quando non era facile per quelle come me andare in… - altrogiornorai1 : Ciao Maurizio. Seguiremo i funerali di #MaurizioCostanzo trasmettendo in diretta la messa dalla Chiesa degli artist… - 06Simmy : RT @ilGerrino92: La Preghiera degli Artisti letta da Gerry Scotti ai funerali di Maurizio Costanzo ???? - infoitsalute : Maurizio Costanzo: ai funerali l'addio sulle note della storica sigla -