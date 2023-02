Funerali di Maurizio Costanzo, la polizia è stata costretta ad intervenire: cosa succede davanti la chiesa (Di lunedì 27 febbraio 2023) NEWS TV. La diretta dei Funerali di Maurizio Costanzo oggi, 27 febbraio 2023. Ecco che in moltissimi sono accorsi presso la chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Il feretro è arrivato in chiesa accolto da un lungo applauso, presenti Maria De Filippi con il figlio Gabriele, Camilla e Saverio Costanzo e i nipoti. È possibile seguire la cerimonia in TV su Rai 1 e canale 5 o in diretta tramite le piattaforme di streaming. Leggi anche: Maria De Filippi, la triste rivelazione dopo la morte di Maurizio Costanzo Leggi anche: Selfie con Maria De Filippi durante la camera ardente di Maurizio Costanzo: “Chi lo riconosce lo eviti” Leggi anche: Funerali di Maurizio ... Leggi su tvzap (Di lunedì 27 febbraio 2023) NEWS TV. La diretta deidioggi, 27 febbraio 2023. Ecco che in moltissimi sono accorsi presso ladegli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Il feretro è arrivato inaccolto da un lungo applauso, presenti Maria De Filippi con il figlio Gabriele, Camilla e Saverioe i nipoti. È possibile seguire la cerimonia in TV su Rai 1 e canale 5 o in diretta tramite le piattaforme di streaming. Leggi anche: Maria De Filippi, la triste rivelazione dopo la morte diLeggi anche: Selfie con Maria De Filippi durante la camera ardente di: “Chi lo riconosce lo eviti” Leggi anche:di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di semp… - altrogiornorai1 : Ciao Maurizio. Seguiremo i funerali di #MaurizioCostanzo trasmettendo in diretta la messa dalla Chiesa degli artist… - QuiMediaset_it : #Verissimo in collaborazione con #TG5 presenta “Ciao Maurizio”: a partire dalle ore 14.00 Silvia Toffanin seguirà i… - AltriMondiGazza : RT @localteamtv: Funerali Maurizio Costanzo: l'arrivo di Maria De Filippi #funerali #MaurizioCostanzo #MariaDeFilippi #localteam https://t.… - cmdotcom : Maurizio #Costanzo, l'ultimo omaggio: i funerali solenni a Roma, presente una delegazione giallorossa VIDEO -