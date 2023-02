Funerali di Maurizio Costanzo, la diretta: Maria De Filippi accanto a Pier Silvio Berlusconi e al figlio Gabriele (Di lunedì 27 febbraio 2023) È il giorno dell’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio all’età di 84 anni. Rai e Mediaset seguono i Funerali in diretta: Rai1 con Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, e Canale 5 con lo speciale di Verissimo. Il feretro di Maurizio Costanzo arriva a Piazza del Popolo accolto da un lungo appaluso. Il corteo funebre, partito dal Campidoglio dove sabato e domenica è stata allestita la camera ardente, giunge alla chiesa dopo un lungo viaggio per le vie della capitale che ha toccato anche il quartiere Prati, dove Costanzo viveva e lavorava. Vicino alla Chiesa degli Artisti, dove alle 15 verranno celebrati i Funerali solenni, sono assiepate dietro le transenne che proteggono il passaggio centinaia di persone, che nonostante il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) È il giorno dell’ultimo saluto a, scomparso il 24 febbraio all’età di 84 anni. Rai e Mediaset seguono iin: Rai1 con Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, e Canale 5 con lo speciale di Verissimo. Il feretro diarriva a Piazza del Popolo accolto da un lungo appaluso. Il corteo funebre, partito dal Campidoglio dove sabato e domenica è stata allestita la camera ardente, giunge alla chiesa dopo un lungo viaggio per le vie della capitale che ha toccato anche il quartiere Prati, doveviveva e lavorava. Vicino alla Chiesa degli Artisti, dove alle 15 verranno celebrati isolenni, sono assiepate dietro le transenne che proteggono il passaggio centinaia di persone, che nonostante il ...

