Funerali di Maurizio Costanzo, la diretta. La lettera della figlia Camilla: "Ciao Papino, ti immaginiamo in Paradiso a organizzare un talk show". Le lacrime di Maria De Filippi (Di lunedì 27 febbraio 2023) È il giorno dell'ultimo saluto a Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio all'età di 84 anni. Rai e Mediaset seguono i Funerali in diretta: Rai1 con Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, e Canale 5 con lo speciale di Verissimo. L'INTERVENTO DI GERRY SCOTTI – Gerry Scotti legge la preghiera degli artisti: "O Signore della bellezza, Onnipotente Creatore di ogni cosa, Tu che hai plasmato le creature imprimendo in loro l'impronta mirabile della tua gloria, Tu che hai illuminato l'intimo di ogni uomo con la luce del tuo volto, volgi su noi lo sguardo e abbi pietà di noi, della nostra debolezza, della nostra povertà, volgi i tuoi occhi sul nostro lavoro, sulle nostre fatiche di ogni giorno,guardaci, siamo gli artisti, i tuoi artisti. Siamo pittori, ...

