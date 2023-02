Funerali di Maurizio Costanzo, la diretta. Inizia il rito funebre: “È vero si è chiuso il sipario, ma è solo il primo atto”. Maria De Filippi accanto a Pier Silvio Berlusconi e al figlio Gabriele (Di lunedì 27 febbraio 2023) È il giorno dell’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio all’età di 84 anni. Rai e Mediaset seguono i Funerali in diretta: Rai1 con Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, e Canale 5 con lo speciale di Verissimo. L’avvocato amico di Costanzo sale sull’altare per la prima lettura. Inizia il rito funebre: “È vero si è chiuso il sipario, ma è solo il primo atto” dice il sacerdote che celebra le esequie. Maria De Filippi è arrivata alla Chiesa degli Artisti per il funerale del marito Maurizio Costanzo insieme al figlio della coppia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) È il giorno dell’ultimo saluto a, scomparso il 24 febbraio all’età di 84 anni. Rai e Mediaset seguono iin: Rai1 con Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, e Canale 5 con lo speciale di Verissimo. L’avvocato amico disale sull’altare per la prima lettura.il: “Èsi èil, ma èil” dice il sacerdote che celebra le esequie.Deè arrivata alla Chiesa degli Artisti per il funerale del mainsieme aldella coppia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di semp… - altrogiornorai1 : Ciao Maurizio. Seguiremo i funerali di #MaurizioCostanzo trasmettendo in diretta la messa dalla Chiesa degli artist… - QuiMediaset_it : #Verissimo in collaborazione con #TG5 presenta “Ciao Maurizio”: a partire dalle ore 14.00 Silvia Toffanin seguirà i… - gatta_pantera : RT @localteamtv: Funerali di Maurizio Costanzo, l'arrivo di Piersilvio Berlusconi #funerali #MaurizioCostanzo #localteam - icarvsplume : RT @localteamtv: Funerali Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: 'A lui devo tutto. Quando non era facile per quelle come me andare in tv, lu… -