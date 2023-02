Funerali di Maurizio Costanzo, applauso della folla all’arrivo di Maria De Filippi e del feretro: le immagini da Roma (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si tengono a Roma, alla chiesta degli Artisti, i Funerali di Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore televisivo morto il 24 febbraio. all’arrivo di Maria De Filippi e del feretro, la folla presente davanti alla chiesa ha fatto scattare l’applauso. Ecco le immagini di Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Si tengono a, alla chiesta degli Artisti, idi, giornalista e conduttore televisivo morto il 24 febbraio.diDee del, lapresente davanti alla chiesa ha fatto scattare l’. Ecco ledi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di semp… - altrogiornorai1 : Ciao Maurizio. Seguiremo i funerali di #MaurizioCostanzo trasmettendo in diretta la messa dalla Chiesa degli artist… - QuiMediaset_it : #Verissimo in collaborazione con #TG5 presenta “Ciao Maurizio”: a partire dalle ore 14.00 Silvia Toffanin seguirà i… - infoitcultura : Roma, i funerali di Maurizio Costanzo: segui la diretta tv - infoitcultura : Maurizio Costanzo, le foto dei funerali. Con Maria tutto il mondo dello spettacolo -