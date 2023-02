Funerali Costanzo, il sorriso di Maria De Filippi sull’aneddoto del parroco: «Qualcuno gli spacciava cioccolato fondente» – Il video (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ai Funerali di Maurizio Costanzo, scomparso a Roma venerdì scorso e celebrati nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo lunedì 27 febbraio, durante l’omelia don Walter Insero ha raccontato alcuni momenti intimi del conduttore tv, per condividerli con le centinaia di persone venute a dargli l’ultimo saluto. «È stato un uomo umile, leale, manteneva la parola data e rispettava le opinioni degli altri, senza giudicare le diversità», ha detto il parroco, che ha conosciuto Costanzo due anni prima, «era tendenzialmente pigro, amava la Roma, non era uno sportivo praticante. Voleva ascoltare gli altri, conoscere le persone, le loro storie, intuiva prima di ascoltare il carattere delle persone». E poi l’aneddoto che ha strappato un sorriso a Maria De Filippi. «Era molto ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Aidi Maurizio, scomparso a Roma venerdì scorso e celebrati nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo lunedì 27 febbraio, durante l’omelia don Walter Insero ha raccontato alcuni momenti intimi del conduttore tv, per condividerli con le centinaia di persone venute a dargli l’ultimo saluto. «È stato un uomo umile, leale, manteneva la parola data e rispettava le opinioni degli altri, senza giudicare le diversità», ha detto il, che ha conosciutodue anni prima, «era tendenzialmente pigro, amava la Roma, non era uno sportivo praticante. Voleva ascoltare gli altri, conoscere le persone, le loro storie, intuiva prima di ascoltare il carattere delle persone». E poi l’aneddoto che ha strappato unDe. «Era molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sabrina Ferilli prende un aereo e torna da Tokyo per i funerali di #MaurizioCostanzo. Sarà vicina all'amica di semp… - localteamtv : Funerali Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria: 'A lui devo tutto. Quando non era facile per quelle come me andare in… - fanpage : L'ultimo saluto a #MaurizioCostanzo - Maria De Filippi arrivata in chiesa si abbandona all’abbraccio di Piersilvio… - Open_gol : Durante la cerimonia, don Walter Insero ha raccontato alcuni momenti della vita del conduttore televisivo - ManuR__03 : RT @ilGerrino92: La Preghiera degli Artisti letta da Gerry Scotti ai funerali di Maurizio Costanzo ???? -