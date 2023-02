"Frankenstein Junior" torna nei cinema: 10 curiosità sul capolavoro di Mel Brooks (Di lunedì 27 febbraio 2023) Leggi Anche Addio a Cloris Leachman, indimenticabile Frau Blucher in 'Frankenstein Junior' Uscito nel 1974, 'Frankenstein Junior' rappresenta l'apice creativo del genio comico di Mel Brooks. Figlio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 febbraio 2023) Leggi Anche Addio a Cloris Leachman, indimenticabile Frau Blucher in '' Uscito nel 1974, '' rappresenta l'apice creativo del genio comico di Mel. Figlio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoL : Pioggia, neve e ancora maltempo per la nuova settimana - BladerXIII : Oggi sono indeciso se citare Frankenstein Junior con 'potrebbe piovere' o il Corvo con 'non può piovere per sempre'… - lia79512684 : RT @emiliaromagnago: Negli UCI Cinemas dal 27 febbraio al 1° marzo Frankenstein Junior Night #emiliaromagna - GazzettinoL : LEGGI ANCHE: Ascolti tv nella serata di ieri, sabato 25 febbraio 2023 - GianlucaOdinson : Perché Frankenstein Junior è ancora un capolavoro -