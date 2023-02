Frankenstein Junior torna al cinema | ma solo fino al 1 marzo | affrettatevi

Leggi su amica

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Non può piovere per sempre. Ma possiamo vederetante e tante volte. Adesso anche al. Ma per soli 3 giorni. Ecco cosa è e come funzionaNight, un evento imperdibile. I grandi festeggiamenti ci saranno l’anno prossimo. Quando compirà 50 anni. Ma, nel frattempo, corriamo ala godercelo sul grande schermo. Da oggial 1, il film cult per antonomasia,in sala in una versione restaurata e digitalizzata. Il capolavoro di Mel Brooks è molto più di un film comico. O di una serie ineguagliata di tormentoni. È un regalo che facciamo a noi stessi ogni volta che ci sediamo a vedere le sconclusionate avventure del dottor ...