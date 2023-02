Frankenstein Junior: il capolavoro di Mel Brooks torna in sala da oggi al 1° marzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) In vista del cinquantesimo anniversario dell'uscita nelle sale cinematografiche del film di Mel Brooks, Frankenstein Junior torna al cinema dal 27 febbraio al 1° marzo. Per tutti gli appassionati del Dottor Frederick Frankenstein, discendente del famoso barone Victor, il capolavoro comico di Mel Brooks, con l'indimenticabile doppiaggio di Oreste Lionello, torna nelle multisala del Circuito UCI da oggi, 27 febbraio 2023, al 1° marzo con la Frankenstein Junior Night al cinema: tre notti di festeggiamenti in attesa del 50esimo anniversario del film uscito nel 1974. UCI ha deciso di realizzare un omaggio speciale dedicato a tutti gli spettatori che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 febbraio 2023) In vista del cinquantesimo anniversario dell'uscita nelle sale cinematografiche del film di Melal cinema dal 27 febbraio al 1°. Per tutti gli appassionati del Dottor Frederick, discendente del famoso barone Victor, ilcomico di Mel, con l'indimenticabile doppiaggio di Oreste Lionello,nelle multidel Circuito UCI da, 27 febbraio 2023, al 1°con laNight al cinema: tre notti di festeggiamenti in attesa del 50esimo anniversario del film uscito nel 1974. UCI ha deciso di realizzare un omaggio speciale dedicato a tutti gli spettatori che ...

