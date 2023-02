Francia, la premier Borne parla del piano anti - siccità (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel corso della sua visita al Salone dell'Agricoltura, la premier francese Elisabeth Borne ha annunciato l'attivazione di una "cellula anticipata" dal mese di marzo per "prepararsi al meglio ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel corso della sua visita al Salone dell'Agricoltura, lafrancese Elisabethha annunciato l'attivazione di una "cellulacipata" dal mese di marzo per "prepararsi al meglio ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GalleniW205034 : @PaPaganini Il Napoli anche visto in Champions non ha nulla da invidiare alle altre squadre Inter e Milan in premie… - rancostantino : @mckillbill @Milestemplaris @ncorrasco A parte che Thiago Motta è italiano fino a un certo punto io penso che la sc… - dsaerdsear : Il governo della neo Premier porterà avanti la quinquennale legislatura perché ubbidisce fedelmente agli euro buroc… - Simona96220133 : @theboss_1908 Il campionato francese riesce ad essere peggiore del campionato italiano. Sanchez è bravo, ma segnar… - matteograndi : @FulvioPaglia @massimozampini @telegraaf Non so Fulvio. È da un po’ che mi interrogo sul tema. Secondo me i tifosi… -