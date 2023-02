Francia: due gol Mbappé e uno Messi, il Psg vince a Marsiglia (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'8 febbraio il Marsiglia aveva eliminato il Paris SG dsalla Coppa di Francia, ma oggi la squadra della capitale si è presa la rivincita andando a vincere per 3 - 0 sul campo degli arcirivali nella '... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'8 febbraio ilaveva eliminato il Paris SG dsalla Coppa di, ma oggi la squadra della capitale si è presa la rivincita andando are per 3 - 0 sul campo degli arcirivali nella '...

