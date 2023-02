Franceschini, il naso. "Elly Schlein è un'onda travolgente". Ancora una volta vince lui (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma. Che magnifico stregone! Il placido, l’eterno, “vincerà lei”. Aveva ragione lui. I segretari del Pd passano, ma Dario Franceschini resta. Si perpetua. Era stato il primo a dire: “Io voterò Elly Schlein”. Non solo. La moglie Michela De Biase potrebbe anche puntare alla carica di capogruppo (gli altri che se la giocano Francesco Boccia, Chiara Gribaudo, Cecilia D’Elia, Marco Furfaro, addirittura si dice vicesegretario). Schlein? Troppo acerba, poco strutturata. Quando si faceva il suo nome della numero due di Stefano Bonaccini, come sua sfidante, erano in tanti gli scettici. Perfino Goffredo Bettini che ha assemblato in serie candidati vincenti, era insicuro: “Mi riservo di decidere”. Franceschini no. Franceschini non è mai scettico. Lui prega, si ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma. Che magnifico stregone! Il placido, l’eterno, “rà lei”. Aveva ragione lui. I segretari del Pd passano, ma Darioresta. Si perpetua. Era stato il primo a dire: “Io voterò”. Non solo. La moglie Michela De Biase potrebbe anche puntare alla carica di capogruppo (gli altri che se la giocano Francesco Boccia, Chiara Gribaudo, Cecilia D’Elia, Marco Furfaro, addirittura si dice vicesegretario).? Troppo acerba, poco strutturata. Quando si faceva il suo nome della numero due di Stefano Bonaccini, come sua sfidante, erano in tanti gli scettici. Perfino Goffredo Bettini che ha assemblato in serie candidatinti, era insicuro: “Mi riservo di decidere”.no.non è mai scettico. Lui prega, si ...

