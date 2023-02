Francesca Del Taglia, la sarcastica reazione al flirt tra Eugenio Colombo e Guendalina Canessa: “Non sono shockata perché…” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quando ieri l’influencer Deianira Marzano ha lanciato lo scoop su un presunto flirt tra Eugenio Colombo e Guendalina Canessa, gli amanti del gossip non aspettavano altro che la risposta della ex compagna di lui. Ed ecco che, a poche ore di distanza dalle Instagram stories della Marzano, sono arrivate quelle di Francesca Del Taglia, che con Eugenio ha condiviso nove anni. Dal momento della scelta a Uomini e Donne fino allo scorso settembre, i due hanno vissuto una storia d’amore che ha regalato loro due figli. Successivamente, Francesca si è fidanzata con un altro uomo, Federico Fiorentino. Il padre dei suoi bambini, invece, avrebbe avuto diversi flirt, tra cui quello con l’ex Dama del Trono Over Pamela ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quando ieri l’influencer Deianira Marzano ha lanciato lo scoop su un presuntotra, gli amanti del gossip non aspettavano altro che la risposta della ex compagna di lui. Ed ecco che, a poche ore di distanza dalle Instagram stories della Marzano,arrivate quelle diDel, che conha condiviso nove anni. Dal momento della scelta a Uomini e Donne fino allo scorso settembre, i due hanno vissuto una storia d’amore che ha regalato loro due figli. Successivamente,si è fidanzata con un altro uomo, Federico Fiorentino. Il padre dei suoi bambini, invece, avrebbe avuto diversi, tra cui quello con l’ex Dama del Trono Over Pamela ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AParentiEU : Questa sera la Presidente @vonderleyen, arrivata a Palermo, ha onorato la memoria di Giovanni Falcone, Francesca Mo… - IsaeChia : Francesca Del Taglia, la sarcastica reazione al flirt tra Eugenio Colombo e Guendalina Canessa: “Non sono shockata… - rosa_francesca : esco di casa per la mia solita due giorni e mi complimento con me stessa per la leggerezza del bagaglio, ed ecco ch… - 7princ_8 : -giusta con la gente che è rimasta a vent'anni fa, ignorando tutto il suo percorso artistico degli ultimi anni, il… - francesca_peis : RT @cicciorosina: molto deluso da elly schlein che non ha fatto il minimo accenno all'abolizione della proprietà privata alla nazionalizzaz… -