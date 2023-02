(Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –Funzione Pubblica torna a parlare dele lo fa “alla luce di alcune interviste rilasciate da dirigenti delsulper i dipendenti della Pubblica Amministrazione”.“darà la maggior pubblicità possibile perchè ciascun pubblico dipendente possa, liberamente e realmente, decidere se aderire o meno a unchiuso”, si legge in una nota. “Esiste poi il tema delle comunicazioni che debbono essere date ai dipendenti pubblici dalle singole amministrazioni. Se queste non verranno date correttamenteannuncia fin da ora che promuoverà azioni legali in tutte le Amministrazioni”.La denuncia viene da Claudia Ratti Segretaria Generale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Fondo Perseo-Sirio, Confintesa: “No al silenzio-assenso” - - Italpress : Fondo Perseo-Sirio, Confintesa: “No al silenzio-assenso” - blogsicilia : #notizie #sicilia Fondo Perseo-Sirio, Confintesa: “No al silenzio-assenso” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Confintesa Funzione Pubblica torna a parlare del Fondo Perseo-Sirio e lo fa “alla luce di alcune… - blogsicilia : #notizie #sicilia Fondo Perseo-Sirio, Confintesa: “No al silenzio-assenso” - -

IndiceSirio: cos'è Chi e come aderire Come funziona la PensioneSirio Quanto costa SirioCosa offreSirioSirio: cos'è IlSirio ...Esaminiamo quindi più aquali sono le proposte relative a: FondoSanità,pensione per infermieri pubblici 2023Sirio,pensione per infermieri pubblici 2023 FondoSanità,...

Fondo Perseo-Sirio, Confintesa: “No al silenzio-assenso” Qui News Pisa

Fondo Perseo Sirio, Pensione Complementare per PA e Sanità PMI.it

Adesione al Fondo Perseo, per il recesso comunicazione online ... NT+ Enti Locali & Edilizia

Lecce: il 28 Febbraio la Segreteria NurSind corso di informazione ... InfermieristicaMente