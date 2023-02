Folla per l'ultimo saluto a Costanzo: da Pier Silvio Berlusconi a Fiorello. Don Walter: si è chiuso il sipario (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per salutare l’uomo che ha fatto la storia della tv molti suoi grandi protagonisti: da Jerry Scotti a Fiorello da Mara Venier a Carlo Conti. E poi attori e registi da Giancarlo Giannini a Paolo Sorrentino. Costanzo è scomparso venerdì a 84 anni Leggi su lastampa (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per salutare l’uomo che ha fatto la storia della tv molti suoi grandi protagonisti: da Jerry Scotti ada Mara Venier a Carlo Conti. E poi attori e registi da Giancarlo Giannini a Paolo Sorrentino.è scomparso venerdì a 84 anni

