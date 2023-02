Firma modulo proforma ma è un contratto per una bibbia da 22mila euro

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Doveva essere unpro-forma, siglato, in teoria, non per acquistare qualcosa ma, al contrario, per vendere libri e oggetti comprati in anni passati da Editalia e Treccani. Ma alla fine, V.Q., 72enne pensionata residente e Treviso, ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilkuky : I giorni passano e le speranze svaniscono. ??Ancora nessuno ha chiamato per lui Ha 7 mesi, ha il pelo lungo, è stat… - giulia0268 : Pensionata vuole vendere dei libri, firma un modulo ma è una truffa. Si ritrova ad aver acquistato una Bibbia da 22… - AndreaCardinal : RT @ilmessaggeroit: Pensionata vuole vendere dei libri, firma un modulo ma è una truffa. Si ritrova ad aver acquistato una Bibbia da 22.500… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Pensionata vuole vendere dei libri, firma un modulo ma è una truffa: le hanno fatto acquistare una Bibbia da 22.500 euro https… - leggoit : Pensionata vuole vendere dei libri, firma un modulo ma è una truffa: le hanno fatto acquistare una Bibbia da 22.500… -

Compra bibbia da 20mila euro: truffata anziana a Treviso. Un acquisto effettuato perché convinta da un operatore porta a porta ...Doveva essere un contratto pro-forma. Siglato, in teoria, non per acquistare qualcosa ma, al contrario, per vendere libri e oggetti comprati in anni passati da Editalia ...