Firenze, gli episodi di oltraggio alla Costituzione antifascista non vanno sminuiti come goliardate (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Ma quale fascismo, sono solo goliardate, sempre accadute..” Puntuale ritorna questa frase ad ogni manifestazione di squadrismo, di apologia del fascismo, di Almirante e Rauti, di Salò… I cerchiobottisti di ogni stagione trovano sempre il modo di smorzare, sminuire, negare, buttare in ridicolo gli episodi di oltraggio contro la Costituzione antifascista. Eppure gli indizi non mancano. Vogliamo rivedere il comizio di Meloni agli estremisti di Vox? Vogliamo riascoltare Bannon alla festa dei Fratelli d’Italia? Abbiamo dimenticato i busti del Duce a casa di La Russa? Si indignano per Fedez e tacciono su Galeazzo Bignami travestito da nazista. Controllano mezza Rai e invocano la totale occupazione di viale Mazzini. E che dire del sostegno ai Trump e ai Bolsonaro? Quando aumentano accise e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Ma quale fascismo, sono solo, sempre accadute..” Puntuale ritorna questa frase ad ogni manifestazione di squadrismo, di apologia del fascismo, di Almirante e Rauti, di Salò… I cerchiobottisti di ogni stagione trovano sempre il modo di smorzare, sminuire, negare, buttare in ridicolo glidicontro la. Eppure gli indizi non mancano. Vogliamo rivedere il comizio di Meloni agli estremisti di Vox? Vogliamo riascoltare Bannonfesta dei Fratelli d’Italia? Abbiamo dimenticato i busti del Duce a casa di La Russa? Si indignano per Fedez e tacciono su Galeazzo Bignami travestito da nazista. Controllano mezza Rai e invocano la totale occupazione di viale Mazzini. E che dire del sostegno ai Trump e ai Bolsonaro? Quando aumentano accise e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Sono trascorse ore ma dal Governo nessuna condanna all’aggressione fascista avvenuta stamattina al liceo Michelangi… - peppeprovenzano : Dunque, sarebbero stati identificati gli autori dell'aggressione #neofascista agli studenti di #Firenze in esponent… - Giorgiolaporta : Puoi avere paura dopo aver assistito a un delitto di #mafia, ma che un professore debba celarsi dietro l'anonimato… - BeppeGiulietti : RT @ilfattoblog: 'I cerchiobottisti di ogni stagione trovano sempre il modo di sminuire, negare, buttare in ridicolo certi episodi...' @Bep… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'I cerchiobottisti di ogni stagione trovano sempre il modo di sminuire, negare, buttare in ridicolo certi episodi...' @Bep… -