(Di lunedì 27 febbraio 2023) La scadenza del suo mandato era prevista per la fine del 2024 L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Alexander #Pereira si è dimesso da sovrintendente del #MaggioMusicale - toscanamedianew : Maggio Fiorentino, Alexander Pereira si è dimesso -

Il sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino,Pereira, si è dimesso. Pereira ha indirizzato al sindaco die presidente della Fondazione del Teatro del Maggio Fiorentino, Dario Nardella, e ai Consiglieri d'Indirizzo della ..., 27 FEBPereira ha rassegnato le sue dimissioni da sovrintendente della Fondazione del Maggio musicale fiorentino in una lettera inviata al sindaco Dario Nardella, anche presidente ...

Firenze: Alexander Pereira si dimette da Sovrintendente del Maggio Musicale Firenze Post

Maggio Musicale, Pereira si è dimesso da sovrintendente: “Crisi di salute, lascio per un fatto personale” LA NAZIONE

Maggio Musicale Fiorentino: Pereira si è dimesso FirenzeToday

A Firenze incontri su come progettare una città più sostenibile LA NAZIONE

Malattie rare, la Toscana ha sei progetti di ricerca in corso LA NAZIONE

Firenze, 27 febbraio 2023 – Alexander Pereira si è dimesso da sovrintendente della Fondazione del Maggio Musicale fiorentino in una lettera inviata al sindaco Dario Nardella, anche presidente della Fo ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...