(Di lunedì 27 febbraio 2023) Un’anziana, che vive sola in un appartamento a Novoli, si è ritrovata impossibilitata ad uscire di casa per problemi di deambulazione L'articolo proviene daPost.

... che cinque anni fa, al Mandela Forum di, conquistarono l'unico trofeo della storia dell'... Il coachsarà presente alla proiezione insieme al regista, Finazzer Flory, e a Charlie ...La notte scorsa la Polizia di Stato si è precipitata in un condominio nella zona di Coverciano, dove alcuni residenti avevano segnalato al 112Nue dei rumori sospetti provenienti da un appartamento non ...

Firenze: 90enne quasi inferma non può fare la spesa. Ci pensa la polizia che si presenta con le provviste Firenze Post

Lui quasi centenario, lei 90enne: oggi sposi. A Taranto festa per Enza e Pietro. La nipote: "Per noi una bomb… La Repubblica

Cade in scarpata per 25 metri, morto anziano in Mugello Agenzia ANSA

Stufa fatale Rogo in casa Muore bruciato a 94 anni LA NAZIONE

TS: rassegna stampa nazionale e fiorentina Stefano

Un’anziana, che vive sola in un appartamento a Novoli, si è ritrovata impossibilitata ad uscire di casa per problemi di deambulazione ...Una storia di emarginazione e solitudine è emersa a Firenze quando un'anziana di oltre 90 anni, quasi inferma, rimasta senza scorte di generi alimentari nel suo appartamento di Novoli, dove vive da so ...