Fiori sopra l’inferno streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata (Di lunedì 27 febbraio 2023) Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata Stasera, lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci, trasposizione televisiva dell’omonimo libro di Ilaria Tuti, edito da Longanesi nel 2018 e diventato subito un successo, tanto da essere pubblicato in oltre 27 Paesi stranieri e vincere il “Prix nouvelles voix du Polar” in Francia, mentre nel 2019 è stato selezionato come “Crime Book of the Month” dal prestigioso ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023)– I casi di Teresa Battagliatv:laStasera, lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi– I casi di Teresa Battaglia, la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci, trasposizione televisiva dell’omonimo libro di Ilaria Tuti, edito da Longanesi nel 2018 e diventato subito un successo, tanto da essere pubblicato in oltre 27 Paesi stranieri e vincere il “Prix nouvelles voix du Polar” in Francia, mentre nel 2019 è stato selezionato come “Crime Book of the Month” dal prestigioso ...

