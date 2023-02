Fiori sopra l’inferno, PresaDiretta o Eden? La tv del 27 febbraio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 27 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie “Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia”. Verranno proposti due episodi: nel primo, il corpo di Viesel è portato via: per Teresa il killer ha sottratto qualcosa alla vittima. Durante la Tac, Teresa intuisce: il killer sta proteggendo i 4 bambini. Il Dna del killer è vicino. Nel secondo, la ricerca di Markus prosegue; Ebran è libero. Teresa intuisce che deve sentire Mathias. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Il comedy show più frizzante della tv. Tanti giochi in cui personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova, con l’unico scopo di portare sorrisi e buonumore nelle case degli Italiani…. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 27su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie “– I casi di Teresa Battaglia”. Verranno proposti due episodi: nel primo, il corpo di Viesel è portato via: per Teresa il killer ha sottratto qualcosa alla vittima. Durante la Tac, Teresa intuisce: il killer sta proteggendo i 4 bambini. Il Dna del killer è vicino. Nel secondo, la ricerca di Markus prosegue; Ebran è libero. Teresa intuisce che deve sentire Mathias. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Il comedy show più frizzante della tv. Tanti giochi in cui personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova, con l’unico scopo di portare sorrisi e buonumore nelle case degli Italiani…. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cdghietta : RT @giabar_72: 3/4 polizia, però i poliziotti non intervenivano perché a loro è stato impedito di appoggiare una delle parti in conflitto.… - RenzoCianchetti : RT @giabar_72: 3/4 polizia, però i poliziotti non intervenivano perché a loro è stato impedito di appoggiare una delle parti in conflitto.… - SerenaJenk : RT @pompeii_sites: Sullo zoccolo sono raffigurate sacerdotesse, Amazzoni, menadi e satiri al di sopra dei quali si aprono quadretti con sce… - PaoloSpallino : RT @giabar_72: 3/4 polizia, però i poliziotti non intervenivano perché a loro è stato impedito di appoggiare una delle parti in conflitto.… - trixyevans1981 : RT @RaiPlay: Il 27 torna 'Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia' su Rai 1, a partire dalle 21.25 ?? Gli episodi sono visibili,… -