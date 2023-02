Fiori sopra l’inferno, anticipazioni ultima puntata: trama episodi di lunedì 27 febbraio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Attesa per il finale di stagione di Fiori sopra l’inferno. La nuova fiction con un’inedita Elena Sofia Ricci si concluderà tra appena sette giorni e c’è attesa per capire come si concluderanno le vicende che vedono impegnate l’attrice nel ruolo del Commissario Teresa Battaglia. Questa sera andranno infatti in onda gli ultimi due episodi: ma cosa vedremo allora in tv? anticipazioni Fiori sopra l’inferno finale di stagione L’appuntamento è per stasera, lunedì 27 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1. Il primo episodio della serata, il quinto di sei, andrà in onda nel consueto orario delle 21.25. A seguire, circa un’ora dopo, verrà trasmesso il sesto ed ultimo episodio per questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Attesa per il finale di stagione di. La nuova fiction con un’inedita Elena Sofia Ricci si concluderà tra appena sette giorni e c’è attesa per capire come si concluderanno le vicende che vedono impegnate l’attrice nel ruolo del Commissario Teresa Battaglia. Questa sera andranno infatti in onda gli ultimi due: ma cosa vedremo allora in tv?finale di stagione L’appuntamento è per stasera,27, sempre in prima serata su Rai 1. Il primoo della serata, il quinto di sei, andrà in onda nel consueto orario delle 21.25. A seguire, circa un’ora dopo, verrà trasmesso il sesto ed ultimoo per questo ...

