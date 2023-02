Fiorentina, Italiano: «Vogliamo tornare a vincere in casa» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dopo la vittoria contro il Verona. I dettagli Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo Verona-Fiorentina. PAROLE – «Stiamo riuscendo ad abbinare posizioni diverse in campo a seconda dell’avversario che andiamo ad affrontare: oggi ci serviva la geometria di due centrocampisti che sanno fare quello. Le doti caratteriali fanno la differenza: in trasferta stiamo facendo vedere grandi cose, in casa dobbiamo migliorare, cercando di portare dalla nostra parte la gente. Arriviamo da quattro risultati utili, stiamo crescendo: ora ci manca soltanto regalare una grande prestazione al nostro pubblico, speriamo arrivi al più presto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le parole di Vincenzo, allenatore della, dopo la vittoria contro il Verona. I dettagli Vincenzoha parlato in conferenza stampa dopo Verona-. PAROLE – «Stiamo riuscendo ad abbinare posizioni diverse in campo a seconda dell’avversario che andiamo ad affrontare: oggi ci serviva la geometria di due centrocampisti che sanno fare quello. Le doti caratteriali fanno la differenza: in trasferta stiamo facendo vedere grandi cose, indobbiamo migliorare, cercando di portare dalla nostra parte la gente. Arriviamo da quattro risultati utili, stiamo crescendo: ora ci manca soltanto regalare una grande prestazione al nostro pubblico, speriamo arrivi al più presto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

