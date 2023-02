Fiorentina, Italiano: 'Oggi finalmente concreti, ecco in cosa Cabral è meglio di Jovic' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, dopo la vittoria sull'Hellas Verona è intervenuto a DAZN: "Siamo al quarto risultato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Vincenzo, allenatore della, dopo la vittoria sull'Hellas Verona è intervenuto a DAZN: "Siamo al quarto risultato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Verona-Fiorentina, Italiano: “Vittoria importante per risalire la classifica” - Mediagol : Verona-Fiorentina, Italiano: “Vittoria importante per risalire la classifica” - giul91 : Italiano che in conferenza dice di non aver sentito i cori contro di lui. Bravo mister, non dare soddisfazione a qu… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Italiano: 'Abbiamo iniziato subito con gli occhi giusti, #Ikoné fantastico nell'uno contro uno. Anche #Mandragora è in… - LeBombeDiVlad : ??#Fiorentina, Italiano: 'Non è facile scegliere tra #Cabral e #Jovic' ????Le parole del tecnico dopo la sfida con il… -