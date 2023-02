Fiorentina, Barone: «Italiano è il nostro allenatore ed ha massima fiducia» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di DAZN del momento della Fiorentina. Le dichiarazioni Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di DAZN del momento della Fiorentina. PAROLE – «Italiano è il nostro allenatore e ha massima fiducia e lo stesso vale per tutti i giocatori. Hanno il massimo appoggio di Rocco e di tutti. Doppiamo uscire dalle difficoltà in campionato e giocare queste tre competizioni. In Coppa Italia ed Europa il bilancio è positivo. Attacco? A parte il Napoli abbiamo fatto 25 gol in tre competizioni e ci sono squadre che hanno fatto bene. Non siamo contenti, ma stiamo lavorando». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Joe, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di DAZN del momento della. Le dichiarazioni Joe, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di DAZN del momento della. PAROLE – «è ile hae lo stesso vale per tutti i giocatori. Hanno il massimo appoggio di Rocco e di tutti. Doppiamo uscire dalle difficoltà in campionato e giocare queste tre competizioni. In Coppa Italia ed Europa il bilancio è positivo. Attacco? A parte il Napoli abbiamo fatto 25 gol in tre competizioni e ci sono squadre che hanno fatto bene. Non siamo contenti, ma stiamo lavorando». L'articolo proviene da Calcio News 24.

