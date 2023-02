Fiorello ricorda Maurizio Costanzo: «Hai cambiato la vita a tante persone, me per primo. Grazie di tutto» – Video (Di lunedì 27 febbraio 2023) Fiorello saluta Maurizio Costanzo “Ciao Maurizio, Grazie di tutto“. Il ricordo di Maurizio Costanzo ha aperto la puntata odierna di Viva Rai 2. In apertura, Fiorello ha scelto infatti di omaggiare il giornalista, venuto a mancare lo scorso venerdì, ripercorrendo i momenti vissuti al suo fianco. “Ciao Maurizio, sai che sono tre giorni, da venerdì da quando te ne sei andato, che penso a questo momento qua, a cosa dire, a cosa dire di te senza essere banale, ridondante o non so cosa. Maurizio, sono tre giorni che parlano di te, tre giorni che stanno dicendo delle cose meravigliose su di te, del grande uomo che eri, di come hai rivoluzionato il mondo della televisione e di come hai ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 febbraio 2023)saluta“Ciaodi“. Il ricordo diha aperto la puntata odierna di Viva Rai 2. In apertura,ha scelto infatti di omaggiare il giornalista, venuto a mancare lo scorso venerdì, ripercorrendo i momenti vissuti al suo fianco. “Ciao, sai che sono tre giorni, da venerdì da quando te ne sei andato, che penso a questo momento qua, a cosa dire, a cosa dire di te senza essere banale, ridondante o non so cosa., sono tre giorni che parlano di te, tre giorni che stanno dicendo delle cose meravigliose su di te, del grande uomo che eri, di come hai rivoluzionato il mondo della televisione e di come hai ...

