(Di lunedì 27 febbraio 2023) Visibilmente commosso, in apertura della puntata di oggi del suo programmaRai 2,ha ricordato e omaggiato Maurizio. Il grande giornalista, scomparso a 84 anni e di cui oggi si terranno i funerali solenni, ha rappresentato molto per lo showman siciliano, consacrandolo grazie al successo di Buona Domenica. “trechetrechea questo momento qua”, ha dettoin apertura. “Quanto ci siamo divertiti, Maurizio”, ha aggiunto visibilmente commosso nell’anteprima del suo show. “trechedi te, senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lawebstar_it : #Fiorello, il commovente saluto a Maurizio Costanzo a #VivaRai2 sulle note di Se Telefonando - valentina_bzz_ : Quanto sincero e commovente è stato il ricordo di Maurizio Costanzo fatto da Fiorello. Lacrime. #VivaRai2 - pace_aurelia : @ViVaRai2Off @insinnaflavio @Fiorello Grazie, Fiore??????????????: immagino non sia stato emotivamente facile,per te,f… - adadesy : @ViVaRai2Off @Fiorello Un ricordo toccante, molto commovente da fare scendere lacrime nel ricordare i bei momenti c… - mattia200211 : @ViVaRai2Off @Fiorello Molto commovente questo ricordo perché Costanzo per @Fiorello era un padre -

Molti anche i protagonisti dello spettacolo e del giornalismo con amici come Rosarioche ... 'C'è un omaggiodei romani e delle romane a un gigante della televisione della cultura e ...Per l'evento sono state programmate delle L'articolo Funerali di Maurizio Costanzo, a che ora e dove seguirli in tv: il ricordodia Viva Rai 2! proviene da True ...

Fiorello, il commovente omaggio a Costanzo a Viva Rai 2: “Sono giorni che penso a cosa dire” TPI

Fiorello canta 'Se telefonando' per ricordare Maurizio Costanzo Novella 2000

Maurizio Costanzo: il commovente addio di Fiorello a VivaRai2 LaWebstar.it

Maurizio Costanzo, da Mara Venier a Barbara Palombelli in tanti in ... Dire

Addio a Costanzo. Maria De Filippi in prima fila col figlio, la commozione di Fiorello, la rosa bianca di Mas… L'HuffPost

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Lo show man con gli occhi lucidi: "Sono tre giorni che parlano di te. Ma volevo essere anche divertente, perché so quanto ti piaceva ridere" ...