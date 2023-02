Fiorello dice addio a Maurizio Costanzo con la sua Se Telefonando e un video omaggio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Anche Fiorello dice addio a Maurizio Costanzo. Chi ha seguito la diretta della Camera ardente sa bene che il conduttore e artista siciliano si è messo in fila insieme ai suoi colleghi per rendergli omaggio al cospetto di sua moglie, Maria De Filippi, e dei suoi figli, ma oggi a Viva Rai2 ha voluto salutarlo a modo suo. Commosso e trattenendo a stento le lacrime, Fiorello ha detto addio a Maurizio Costanzo con una sua personale versione di Se Telefonando. Ecco il video del momento: Ciao #MaurizioCostanzo.L’omaggio e il ricordo di @Fiorello a #VivaRai2. pic.twitter.com/RpG5kF1Gj2— Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Anche. Chi ha seguito la diretta della Camera ardente sa bene che il conduttore e artista siciliano si è messo in fila insieme ai suoi colleghi per renderglial cospetto di sua moglie, Maria De Filippi, e dei suoi figli, ma oggi a Viva Rai2 ha voluto salutarlo a modo suo. Commosso e trattenendo a stento le lacrime,ha dettocon una sua personale versione di Se. Ecco ildel momento: Ciao #.L’e il ricordo di @a #VivaRai2. pic.twitter.com/RpG5kF1Gj2— Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) ...

