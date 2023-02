"Fine dello status speciale": vendetta di DeSantis contro la Disney (Di lunedì 27 febbraio 2023) La nuova legge cambia il nome del distretto da Reedy Creek Improvement District a Central Florida Tourism Oversight District e lo sottopone a vari livelli di supervisione statale Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) La nuova legge cambia il nome del distretto da Reedy Creek Improvement District a Central Florida Tourism Oversight District e lo sottopone a vari livelli di supervisione statale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessiaMorani : La domanda è: il blocco navale ha fatto la fine dello sconto sulle accise e dei superbonus edilizi? - Geopoliticainfo : Il 25 febbraio 1991 i ministri degli Esteri e della Difesa dei sei stati rimasti nel Patto di Varsavia decidono di… - GiTufano69 : @pisto_gol E campioni d'inverno non va bene, e il possesso palla non va bene, chissà cosa uscirà ancora dal salotti… - AleBahati : @vitalbaa @nonelarena l'Avvocatura dello stato non può fare nulla se il Ministro vuole querelare deve farlo col pro… - HiThisisunreal : @livingbychanel Basta che non faccia la fine dello scooter a San siro non ci sono problemi -