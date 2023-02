FIFA The Best, tutti i premi della serata (Di lunedì 27 febbraio 2023) La FIFA assegna i premi per i migliori calciatori dell’anno. tutti i dettagli sulle scelte e la cerimonia di Parigi La FIFA ha organizzato questa sera a Parigi l’usuale cerimonia per eleggere i migliori calciatori del 2022 con i The Best Awards. 22:45 – MIGLIOR CALCIATORE – Lionel Messi, attaccante del PSG, vince il premio come migliore dell’anno. L’argentino ha conquistato la Coppa del Mondo nel 2022. 22:25 – MIGLIOR 11 – Courtois (Real Madrid); Hakimi (PSG), Cancelo (Man City/Bayern), Van Dijk (Liverpool); De Bruyne (Man City), Modric (Real Madrid), Casemiro (Man United); Messi (PSG), Mbappe (PSG), Benzema (Real Madrid), Haaland (Man City). 22:15 – premiO FAIR PLAY – A vincere è Luka Lochoshvili, difensore della Cremonese, che nello ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Laassegna iper i migliori calciatori dell’anno.i dettagli sulle scelte e la cerimonia di Parigi Laha organizzato questa sera a Parigi l’usuale cerimonia per eleggere i migliori calciatori del 2022 con i TheAwards. 22:45 – MIGLIOR CALCIATORE – Lionel Messi, attaccante del PSG, vince ilo come migliore dell’anno. L’argentino ha conquistato la Coppa del Mondo nel 2022. 22:25 – MIGLIOR 11 – Courtois (Real Madrid); Hakimi (PSG), Cancelo (Man City/Bayern), Van Dijk (Liverpool); De Bruyne (Man City), Modric (Real Madrid), Casemiro (Man United); Messi (PSG), Mbappe (PSG), Benzema (Real Madrid), Haaland (Man City). 22:15 –O FAIR PLAY – A vincere è Luka Lochoshvili, difensoreCremonese, che nello ...

