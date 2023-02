Fifa The Best, tutti i premi della serata – LIVE (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Fifa assegna i premi per i migliori calciatori dell’anno. tutti i dettagli sulle scelte e la cerimonia di Parigi La Fifa ha organizzato questa sera a Parigi l’usuale cerimonia per eleggere i migliori calciatori del 2022 con i The Best Awards. 21:50 – MIGLIOR PORTIERE – A vincere è Emiliano Martinez dell’Aston Villa, laureatosi campione del Mondo con l’Argentina a Qatar 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Laassegna iper i migliori calciatori dell’anno.i dettagli sulle scelte e la cerimonia di Parigi Laha organizzato questa sera a Parigi l’usuale cerimonia per eleggere i migliori calciatori del 2022 con i TheAwards. 21:50 – MIGLIOR PORTIERE – A vincere è Emiliano Martinez dell’Aston Villa, laureatosi campione del Mondo con l’Argentina a Qatar 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qwosiuu : Haha FiFA The Argentina ?? - Ftbnews24 : FIFA The Best, Scaloni scelto per il Men’s Coach Award: sorpassato Ancelotti #SerieA - FcInterNewsit : The Best FIFA Men’s Coach, trionfa Scaloni: battuti Ancelotti e Guardiola - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIFA - The Best Football Awards, Lionel Scaloni vince il premio come miglior allenatore - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIFA - The Best Football Awards, Lionel Scaloni vince il premio come miglior allenatore -