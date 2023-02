FIFA The Best, tutti i premi della serata – LIVE (Di lunedì 27 febbraio 2023) La FIFA assegna i premi per i migliori calciatori dell’anno. tutti i dettagli sulle scelte e la cerimonia di Parigi La FIFA ha organizzato questa sera a Parigi l’usuale cerimonia per eleggere i migliori calciatori del 2022 con i The Best Awards. 22:25 – MIGLIOR 11 – Courtois (Real Madrid); Hakimi (PSG), Cancelo (Man City/Bayern), Van Dijk (LIVErpool); De Bruyne (Man City), Modric (Real Madrid), Casemiro (Man United); Messi (PSG), Mbappe (PSG), Benzema (Real Madrid), Haaland (Man City). 22:15 – premiO FAIR PLAY – A vincere è Luka Lochoshvili, difensore della Cremonese, che nello scorso campionato austriaco ha salvato la vita all’avversario Teigl dell’Austria Vienna. 22:00 -MIGLIOR ALLENATORE – Vince Lionel Scaloni, ct dell’Argentina ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Laassegna iper i migliori calciatori dell’anno.i dettagli sulle scelte e la cerimonia di Parigi Laha organizzato questa sera a Parigi l’usuale cerimonia per eleggere i migliori calciatori del 2022 con i TheAwards. 22:25 – MIGLIOR 11 – Courtois (Real Madrid); Hakimi (PSG), Cancelo (Man City/Bayern), Van Dijk (rpool); De Bruyne (Man City), Modric (Real Madrid), Casemiro (Man United); Messi (PSG), Mbappe (PSG), Benzema (Real Madrid), Haaland (Man City). 22:15 –O FAIR PLAY – A vincere è Luka Lochoshvili, difensoreCremonese, che nello scorso campionato austriaco ha salvato la vita all’avversario Teigl dell’Austria Vienna. 22:00 -MIGLIOR ALLENATORE – Vince Lionel Scaloni, ct dell’Argentina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forzaroma : FIFA The Best, #Dybala si complimenta con il ct Scaloni e Martinez #FIFATHEBEST #FIFAClubWorldCup - Ftbnews24 : FIFA The Best, Messi guida il FIFPRO Men’s World 11: ci sono anche Haaland e Mbappé #SerieA - FcInterNewsit : FIFA The Best, stilato il miglior undici della stagione: due ex nerazzurri nel team - FELIXXX021 : The best FIFA é do Messi - SibiDiminguiz : Mi premio The Best Chupala FIFA -