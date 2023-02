FIFA The Best, tutti i candidati in gara: c’è anche un ex Napoli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa sera alle ore 21 italiane, la FIFA assegnerà i premi The Best relativi all’anno solare 2022. Di seguito tutte le categorie in gara e i candidati, dove sbuca anche Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli: Best Men’s Player: Benzema, Mbappé, MessiBest Women’s Player: Mead, Morgan, PutellasBest Men’s Goalkeeper: Bounou, Courtois, MartínezBest Women’s Goalkeeper: Berger, Earps. EndlerBest Men’s Coach: Ancelotti, Guardiola, ScaloniBest Women’s Coach: Bompastor, Sundhage, WiegmanPuskas Award: Oleksy (Warta Poznan, 6/11 v Stal Rzeszow), Payet (OM, 7/4 v PAOK), Richarlison (Brasile, 24/11 v Serbia) L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa sera alle ore 21 italiane, laassegnerà i premi Therelativi all’anno solare 2022. Di seguito tutte le categorie ine i, dove sbucaCarlo Ancelotti, ex allenatore delMen’s Player: Benzema, Mbappé, MessiWomen’s Player: Mead, Morgan, PutellasMen’s Goalkeeper: Bounou, Courtois, MartínezWomen’s Goalkeeper: Berger, Earps. EndlerMen’s Coach: Ancelotti, Guardiola, ScaloniWomen’s Coach: Bompastor, Sundhage, WiegmanPuskas Award: Oleksy (Warta Poznan, 6/11 v Stal Rzeszow), Payet (OM, 7/4 v PAOK), Richarlison (Brasile, 24/11 v Serbia) L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

