Fifa: Del Piero, Djorkaeff, Njitap e Kharja visitano l'ospedale Debré di Parigi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quattro leggende della Fifa hanno visitato l'ospedale universitario Robert Debré di Parigi e incontrato alcuni piccoli pazienti. Erano presenti Youri Djorkaeff, Alessandro Del Piero, Geremi Njitap e Kharja. Le quattro leggende hanno iniziato la giornata trascorrendo del tempo con circa 20 bambini dei reparti di cardiologia, nefrologia e gastroenterologia, prima di incontrarsi in una delle sale comuni dell'ospedale con altri 20 pazienti dell'unità di psichiatria infantile. "È stata una giornata emozionante. Abbiamo fatto visita ai bambini e ai loro genitori, nonché ai medici e alle infermiere che si prendevano cura di loro. Abbiamo trascorso un po' di tempo con loro, portando loro un sorriso e raccontando loro alcune famose storie di ...

